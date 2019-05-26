Шахов – среди претендентов на звание Игрока года в ПАОКе

Болельщики ПАОКа оценили вклад хавбека Андрея Шахова в успехи команды.

Украинский игрок оказался в списке претендентов на высшую индивидуальную награду в клубе, информирует сайт ПАОКа.

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Правда, пока Шахов сильно уступает лидеру фанатского голосования. Португалец Виейринья набрал более половины от всех голосов (57%), а вот успехи Андрея оценили всего 0,5% респондентов.

Напомним, ранее Шахов отказался продлить контракт с греческим клубом, поэтому будет искать новое место работы летом.

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