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Шахов – среди претендентов на звание Игрока года в ПАОКе

09:44 9 Читати українською
Шахов – среди претендентов на звание Игрока года в ПАОКе
Андрей Шахов / Фото ПАОК

Болельщики ПАОКа оценили вклад хавбека Андрея Шахова в успехи команды.

Украинский игрок оказался в списке претендентов на высшую индивидуальную награду в клубе, информирует сайт ПАОКа.

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Правда, пока Шахов сильно уступает лидеру фанатского голосования. Португалец Виейринья набрал более половины от всех голосов (57%), а вот успехи Андрея оценили всего 0,5% респондентов.

Напомним, ранее Шахов отказался продлить контракт с греческим клубом, поэтому будет искать новое место работы летом.

Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте и предложение от другого участника ЛЧ

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Теги
Мир Евгений Шахов Евгений Шахов Виейринья Виейринья ПАОК ПАОК Украинцы за рубежом
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