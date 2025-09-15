Истанбул Башакшехир на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Нури Шахином. Специалист поставил подпись под трехлетним соглашением. Шахин сменил на этом посту Чагдаша Атана.

После 3 сыгранных матчей команда занимает 15-е место в таблице турецкой Суперлиги, набрав 2 очка в 3 матчах. Также Истанбул не смог пробиться в основной этап Лиги конференций, дважды уступив румынской Университате.

В составе команды играет экс-форвард Ромы Эльдор Шомуродов.

