"На данном этапе Шахаб переведен в дубль и на сборы с нами не летит. Но не исключено, что может к нам присоединиться в ближайшее время. Если он будет работать и выполнять все тренерские требования с той же отдачей и ответственностью, которую демонстрировал до этого, если докажет, что видит себя в Олимпике – все будет в порядке, и Шахаб прилетит в расположение первой команды в Турции.

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У меня сегодня с ним был разговор, и Шахаб заверил, что уже завтра приступает к тренировкам с дублерами, при этом пообещал не просто отбывать номер. Я свяжусь с тренером дублирующей команды, и в зависимости от его вердикта будет ясно, что нам с Шахабом делать дальше. Но я уверен, что этот игрок еще может принести пользу команде.

Его контракт с Зарей? Я также, как и вы, читал об этом в интернете (смеется). Но на сегодняшний день у клуба нет никаких официальных документов по этому поводу", – резюмировал Климовский в комментарии Footboom.

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