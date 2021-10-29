Нападающий луганской Зари Захедитабар Шахаб поделился эмоциями от выхода своей команды в четвертьфинал Кубка Украины после победы над львовским Рухом (2:0).

"Сейчас каждая игра вызывает у нас трудности, поскольку мы способная давать результат команда. Соперники выходят с особым настроем против нас.

Рух – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча

В прошлом сезоне мы дошли до финала, стремимся повторить и превзойти это достижение. Оба гола стали результатом командных действий, а я просто получил роль партнера, который должен воплотить усилия в забитый мяч. Радуюсь, что воспользовался двумя предоставленными шансами помочь команде.

Первый гол позволил нам немного выдохнуть, но 1:0 – скользкий счет, поэтому считаю, что важнее и красивее второй мяч", – рассказал форвард в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что Заря дожала Рух в овертайме 1/8 финала Кубка Украины. Шахаб оформил дубль.

Заря благодаря дублю Шахаба одолела Рух и стала шестым четвертьфиналистом Кубка Украины