Форвард Олимпика Захедитабар Шахаб не скрывает своих амбиций по переходу в более статусный клуб.

Киевское Динамо вполне могло бы удовлетворить аппетиты 25-летнего иранца.

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"Динамо – великий клуб, который имеет огромную армию фанатов. Думаю, это старейший клуб Украины. Хочу ли я там играть? Почему бы нет. Большой клуб с фанатами. Я хочу играть в большом клубе", – заявил Шахаб в интервью Бомбардиру.

Добавим, что именно легионер Олимпика сейчас возглавляет бомбардирские гонки УПЛ – 5 голов и 2 ассиста в 9 матчах (у Кулача из Ворсклы 5+0).

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