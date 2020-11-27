Шахаб признался, что хотел бы попробовать свои силы в Динамо
Форвард Олимпика Захедитабар Шахаб не скрывает своих амбиций по переходу в более статусный клуб.
Киевское Динамо вполне могло бы удовлетворить аппетиты 25-летнего иранца.
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"Динамо – великий клуб, который имеет огромную армию фанатов. Думаю, это старейший клуб Украины. Хочу ли я там играть? Почему бы нет. Большой клуб с фанатами. Я хочу играть в большом клубе", – заявил Шахаб в интервью Бомбардиру.
Добавим, что именно легионер Олимпика сейчас возглавляет бомбардирские гонки УПЛ – 5 голов и 2 ассиста в 9 матчах (у Кулача из Ворсклы 5+0).
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