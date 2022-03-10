У форварда Зари Захедитабар Шахаб есть вариант с продолжением карьеры во время затяжной паузы в украинском футболе.

Левски заинтересован в подписании Шахаба до конца текущего сезона, сообщает болгарский журналист Методи Шуманов в своем твиттере.

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Добавим, что ФИФА и УЕФА позволили легионерам из УПЛ перебраться в другие клубы до конца сезона из-за войны россиян против Украины. После завершения кампании игроки должны вернуться назад.

В текущем сезоне Шахаб провел 24 матча за Зарю, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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