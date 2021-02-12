"У Шахаба была своя допинговая история довольно скандальная, но Олимпик в лице президента Владислава Гельзина поверил в него. Он довольно быстро набрал обороты в нашем чемпионате, поэтому стороны договорились, что клуб должен заработать на переходе.

Шахаб озвучил амбициозную цель в составе Зари

Было много вариантов. Например, был очень выгодный в финансовом плане вариант для Шахаба из Казахстана, но он отверг это предложение. В конце концов Шахаб подписал предварительный контракт с Зарей за спиной у Гельзина, за что получил подъемные в размере 100 тысяч долларов.

Дальше в переговоры уже вступили клубы. Заря предлагала 300 тысяч долларов, Гельзин хотел получить 360 тысяч. В итоге стороны остановились на этой цифре. Зарплата Шахаба в Заре составит 12 тысяч долларов в месяц, футболист доволен, Заря тоже, Владислав Гельзин тоже доволен", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

Напомним, Шахаб присоединился к Заре 8 февраля – футболист подписал с луганским клубом контракт сроком на 4 года.

Дуель Моурінью з Гвардіолою і неприємні спогади Зінченка, Пірло може відправити Гаттузо у відставку: топ-матчі вікенду