Иранский форвард Олимпика Захедитабар Шахаб прокомментировал информацию о возможных переговорах с киевским Динамо о трансфере.

"Даже если есть разговоры о Динамо, то они происходят с моим агентом.

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Никто не знает, что будет завтра. Поэтому я просто делаю все возможное от себя в данный момент. Я буду решать свое будущее в будущем", – цитирует Шахаба Брутальный футбол.

Напомним, иранец Захедитабар Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных выстрелов в 11 матчах.

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