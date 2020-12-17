Шахаб отреагировал на слухи об интересе от Динамо
23:12 - Читати українською
Иранский форвард Олимпика Захедитабар Шахаб прокомментировал информацию о возможных переговорах с киевским Динамо о трансфере.
"Даже если есть разговоры о Динамо, то они происходят с моим агентом.
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Никто не знает, что будет завтра. Поэтому я просто делаю все возможное от себя в данный момент. Я буду решать свое будущее в будущем", – цитирует Шахаба Брутальный футбол.
Напомним, иранец Захедитабар Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных выстрелов в 11 матчах.
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