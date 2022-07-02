Нападающий Зори Захедитабар Шахаб пока не планирует возвращаться в украинский чемпионат.

Академия Пушкаша на своем официальном сайте сообщил о продлении аренды Шахаба, принадлежащего Заре.

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Форвард также воспользовался правилом ФИФА, заморозив свой контракт с Зарей. Любопытно, что Шахаба называли одним из вариантов усиления атаки Шахтера.

После начала войны нападающего арендовала Академия Пушкаша, и там он успел оформить 4+1 в 8 матчах. Контракт Захедитабара с Зарей рассчитан до конца 2024-го.

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