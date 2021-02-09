Иранец, который после первого круга УПЛ делит первую строчку рейтинга бомбардиров с динамовцем Виктором Цыганковым, верит в возможность завоевать титулы в составе Зари.

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"Я пришел сюда, чтобы делать разницу и выигрывать трофеи. Вперед, Заря!" – написал Шахаб на своей странице в Инстанграм.

Правда, комментарий Захеди клубной пресс-службе оказался сдержаннее: "Рад присоединиться к Заре и стать ее частью. Я серьезно мотивирован. Заря имеет серьезные задачи. Вместе с вами мы достигнем нужного результата".

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