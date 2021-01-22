"Первые полгода ушли на адаптацию в Украине. Это совершенно незнакомая страна для меня в культурном плане. До переезда в Украину я полгода провел без игровой практики. Мне нужно было вернуть физические кондиции, игровую форму.

Шахаб определился, где хотел бы продолжить карьеру

В конце прошлого года я почувствовал себя в тонусе и забил три мяча в последних четырех играх.

На вторую половину чемпионата я поставил себе цель закончить сезон хорошо, но из-за коронавируса сезон будто разделили на две части. Во время паузы я вернулся в Иран и продолжал усердно работать над собой. И когда вернулся в Украину, стал еще сильнее. Мне удалось оформить хет-трик в игре со Львовом, а в начавшемся сезоне я уже забил больше, чем за прошлый сезон", – цитирует Шахаба dynamo.kiev.ua.

В нынешнем сезоне УПЛ Захедитабар провел 11 матчей, в которых отметился 8-ю голами, возглавляя рейтинг бомбардиров турнира вместе с лидером Динамо Виктором Цыганковым.

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