Шахаб назвал причины своей высокой результативности в УПЛ
Форвард Олимпика Захедитабар Шахаб не удивлен, что сумел отличиться 8-ю голами за 12 туров.
"Первые полгода ушли на адаптацию в Украине. Это совершенно незнакомая страна для меня в культурном плане. До переезда в Украину я полгода провел без игровой практики. Мне нужно было вернуть физические кондиции, игровую форму.
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В конце прошлого года я почувствовал себя в тонусе и забил три мяча в последних четырех играх.
На вторую половину чемпионата я поставил себе цель закончить сезон хорошо, но из-за коронавируса сезон будто разделили на две части. Во время паузы я вернулся в Иран и продолжал усердно работать над собой. И когда вернулся в Украину, стал еще сильнее. Мне удалось оформить хет-трик в игре со Львовом, а в начавшемся сезоне я уже забил больше, чем за прошлый сезон", – цитирует Шахаба dynamo.kiev.ua.
В нынешнем сезоне УПЛ Захедитабар провел 11 матчей, в которых отметился 8-ю голами, возглавляя рейтинг бомбардиров турнира вместе с лидером Динамо Виктором Цыганковым.