"Самое главное для меня – победа команды. Мне нравится чувство победы. Я был счастлив, когда забил. Я наслаждаюсь футболом и благодаря этому забиваю.

Дебютный гол Шахаба в видеообзоре матча Мариуполь – Заря

Мы играли хорошо и заслужили этот результат. Пока празднуем, а завтра уже нужно готовиться к следующей игре. Я не думаю о бомбардирской гонке, моя цель – видеть Зарю на вершине турнирной таблицы", – сказал Шахаб в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в матче против Мариуполя Захедитабар Шахаб забил дебютный гол за Зарю и принес победу луганской команде (1:0). Иранский форвард с 9-ю точными выстрелами возглавляет список бомбардиров УПЛ, опережая Виктора Цыганкова на 1 гол.

Заря удержала победу над Мариуполем и вышла на третью позицию в УПЛ – Шахаб забил дебютный гол за луганчан