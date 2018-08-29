"Шаг за шагом к успеху": Ярмоленко прокомментировал победу над Уимблдоном

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко подбодрил команду после победы в Кубке лиги над Уимблдоном (3:1).

Вест Хэм обыграл Уимблдон со счетом 3:1 в матче Кубка английской лиги и прошел в следующий раунд.

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К этой победе причастен и Андрей Ярмоленко, который играл в основе и был заменен на 90-й минуте матча. В предыдущих трех матчах Ярмоленко выходил только на замену.

"Великолепная победа над Уимблдоном. Шаг за шагом к успеху", – написал Ярмоленко в Инстаграм.

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