toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Шадли Анри делится своим большим опытом с нами, много разговаривает с игроками

21:35 11 Читати українською
Шадли Анри делится своим большим опытом с нами, много разговаривает с игроками
Насер Шадли / Фото: ФИФА

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли накануне матча 1/2 финала ЧМ-2018 против Франции рассказал о роли в команде тренера Тьерри Анри.

"Тьерри Анри делится своим большим опытом с нами, много разговаривает с игроками, особенно с нападающими.

Победа над Японией – это был прорыв, поворотный момент. Что касается Бразилии, после того как ты выигрываешь в этой сборной, по сути уже ни соперника не боишься.

Да и в принципе, если помнить статус соперника, не сможешь выложиться на все сто. У меня были травмы в этом сезоне, все это было нелегко. Когда я попал в состав на чемпионат мира, это уже было победой, но чтобы забить решающий гол ...

Это что-то особенное. Тот матч был чем-то фантастическим, и ощущения после победы над Бразилией тоже.

Многие начинают говорить о том, что мы можем стать чемпионами мира, но для нас сейчас важен только матч с Францией. Это особенный матч, как против Нидерландов, например, что-то вроде дерби", – цитирует футболиста Р-Спорт.

Как ЧМ-2018 повлияет на судьбу "Золотого мяча": топ-5 игроков, которые могут нарушить гегемонию Месси и Роналду уже сейчас

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
23
час
:
16
мин
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Франция - Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
46
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук