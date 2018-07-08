Шадли Анри делится своим большим опытом с нами, много разговаривает с игроками

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли накануне матча 1/2 финала ЧМ-2018 против Франции рассказал о роли в команде тренера Тьерри Анри.

"Тьерри Анри делится своим большим опытом с нами, много разговаривает с игроками, особенно с нападающими.

Победа над Японией – это был прорыв, поворотный момент. Что касается Бразилии, после того как ты выигрываешь в этой сборной, по сути уже ни соперника не боишься.

Да и в принципе, если помнить статус соперника, не сможешь выложиться на все сто. У меня были травмы в этом сезоне, все это было нелегко. Когда я попал в состав на чемпионат мира, это уже было победой, но чтобы забить решающий гол ...

Это что-то особенное. Тот матч был чем-то фантастическим, и ощущения после победы над Бразилией тоже.

Многие начинают говорить о том, что мы можем стать чемпионами мира, но для нас сейчас важен только матч с Францией. Это особенный матч, как против Нидерландов, например, что-то вроде дерби", – цитирует футболиста Р-Спорт.

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