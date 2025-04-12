Бывший нападающий "бело-синих" Максим Шацких рассказал о матче, который оставил глубокий след в карьере игрока.

– Лично для вас какой Кубок Украины самый важный? Может, как-то по-особенному праздновали выигрыш какого-то титула?

– Особо не праздновали. Но первый Кубок Украины, пожалуй. Это было в сезоне 1999/2000, когда мы обыграли в финале Кривбасс.

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– Еще какие-то финалы были у вас такие особенные?

– Самый ужасный, который я никогда не забуду. В матче с Шахтером за Суперкубок Украины-2005 я пошел пятым бить пенальти. В итоге я попал в крестовину и не забил. То был поединок в Одессе. После того матча я сказал, что больше не пойду бить пенальти.

– Именно послематчевые?

– Да. Я тот пенальти в поединке за Суперкубок всю жизнь буду помнить. Я после того отходил не знаю сколько времени.

– Но в матчах вы все равно потом выполняли одиннадцатиметровые?

– Да, именно в поединках потом я бил пенальти, – рассказал Шацких в комментарии Sport.ua.

Напомним, узбекский форвард выступал ха Динамо в течение 10 сезонов – с 1999-го по 2009-й годы.

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