"Пытаюсь смотреть и быть в курсе событий в чемпионате Украины. Кризис Динамо? Думаю, свою роль сыграла война в стране со всеми вытекающими обстоятельствами. Это влияет на психологию игроков и физическое состояние команды.

Шацких выиграл первый титул в самостоятельной тренерской карьере – украинец помог легенде Динамо

В столице Украины не было с июня прошлого года, но пытаюсь поддерживать постоянную связь с друзьями, коллегами из футбольной жизни. Пытаюсь быть в курсе событий и всей семьей очень переживаем за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной", – заявил Шацких в интервью FootBoom.

Напомним, узбек отдал Динамо 10 лет игровой карьеры и 3 года тренерской. Потом помогал Хацкевичу в российском Роторе, а с июля этого года начал самостоятельную работу в Пахтакоре.

Динамо – Металлист: анонс матча УПЛ