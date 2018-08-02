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Шацких: Русин не готов играть все 90 минут, но продолжает расти

17:09 114 Читати українською
Шацких: Русин не готов играть все 90 минут, но продолжает расти
Максим Шацких / Футбол 24

Культовый экс-нападающий, а ныне – помощник главного тренера киевского Динамо Максим Шацких поделился мыслями относительно молодого нападающего "бело-синих" Назария Русина.

"Время покажет, растет ли хороший нападающий. Но главное то, что у Русина есть желание рости. Иногда он показывает не по годам зрелый футбол. Большую часть времени он пока проводит в молодежном составе, но когда работает с первой командой, можно отметить его голевое чутье, неплохую скорость.

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Русин еще не готов играть с первой до последней минуты на высшем уровне, но парень растет. Еще раз отмечу, нужно время. Если он не остановится, то может вырасти в сильного нападающего. Тому же Беседину еще нужно время. У Артема есть огромный потенциал, даже не сомневаюсь в этом", – цитирует Шацких Zbirna.com.

Напомним, что во 2-м туре УПЛ именно гол Назария Русина в добавленное арбитром время позволил Динамо на выезде обыграть Львов. Уже завтра 19-летний форвард может помочь "бело-синим" в поединке Динамо – Шахтер на столичном НСК Олимпийский.

Начало встречи в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
23
час
:
8
мин
Шахтер
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Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Максим Шацких Максим Шацких
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