"Одна глупая ошибка – и игра была поломана. Все планы, которые строил на матч Шовковский, пошли прахом. В УПЛ еще бы могло пройти такое, играть в десятером более 70 минут игрового времени, но не в Лиге Европы. На таком уровне за такие ошибки жестоко наказывают.

Хацкевич откровенно оценил шансы Динамо на плей-офф Лиги Европы

К тому же где-то не подфартило. Имели шанс динамовцы забивать еще при счете 0:0, но не повезло ни Кабаеву, ни Ванату. Оба в каркас попали.

А насчет обороны... Игроки Динамо, особенно те, кто регулярно играет в основе, не должны допускать такие детские ошибки как Дубинчак. Да и вообще: все голы – следствие ошибок игроков Динамо. Все четыре. Какая-то же должна быть ответственность? За командную игру тренер ответит, а игроки должны отвечать за свои. Первый пропущенный Динамо гол – нелепая ошибка Кабаева. Второй гол – ну как-то надо держать соперника у своей штрафной площади.

Надо как-то злее играть, с позиции силы. Штрафная площадь твоей команды – твой дом. Его защищать надо всеми силами. Не заметил я агрессии, в хорошем понимании этого слова, в действиях динамовцев. Ну а четвертый гол я вообще не понимаю... Но, знаете, хотелось бы и похвалить кое-что динамовцев, потому что после удаления они не закрылись наглухо в обороне, хотя могли бы. Пытались все же играть в свою игру, в открытый футбол, что-то создавать в атаке.

Я бы не спешил ставить крест на надеждах Динамо на плей-офф Лиги Европы. Рано. Впереди четыре игры. Легко не будет, конечно, но раньше времени сдаваться не нужно. Выходите, играйте, бейтесь, доказывайте, добывайте очки. Это поколение должно понимать, что сейчас они пишут историю киевского. Они должны биться за честь клуба", – сказал Шацких в комментарии сказал Шацких в комментарии Українському футболу.

Напомним, разгром от Ференцвароша опустил Динамо на последнюю строчку турнирной таблицы Лиги Европы.

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