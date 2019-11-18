Шацких: Рад за Беседина – его связка с Ярмоленко сработала

Бывший нападающий киевского Динамо Максим Шацких отметил игру форварда "бело-синих" Артема Беседина в матче против Сербии (2:2).

"Сыграли этот отбор просто супер, все матчи без поражений! Заранее решили задачу с выходом в такой непростой группе – это дорогого стоит. Конечно, я рад за Беседина. Ярмоленко отдал пас, так что связка сработала! Тем более, Артем достаточно уверенно выглядит в последних матчах и забивает практически в каждой игре.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Теперь ждем жеребьевку, но точно можно сказать, что на чемпионате Европы слабых команд не будет. Игроки доказали, что у нас сильная сборная. Теперь осталось подтвердить на турнире, что это действительно так и есть, а не случайность или стечение обстоятельств. До чемпионата Европы еще достаточно времени. Главное, чтобы все были живы-здоровы, а там Андрей Николаевич разберется, на кого сделать ставку", – цитирует Шацких 1927.kiev.ua.

Напомним, для Артема Беседина гол в ворота Сербии стал вторым за национальную команду. Свой дебютный гол форвард Динамо забил в 2017 году в ворота сборной Финляндии.

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