Бывший форвард и тренер Динамо Максим Шацких стал спортивным директором Пахтакора, сообщает официальный сайт узбекского клуба.

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В обязанности 43-летнего специалиста будет входить налаживание и организация системы отбора талантов от академии к основному составу, а также поиск молодых и перспективных игроков.

Напомним, Шацких выступал за киевлян с 1999 по 2009 годы. В 2016-м стал тренером в Академии Динамо, а через год вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича. Последним его местом работы был российский Ротор, который он покинул в 2021 году. Кроме того, Максим был амбасадором киевского баскетбольного клуба Будивельник.

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