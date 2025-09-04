– Владислав Ванат перешел в Жирону. Как вы оцениваете его шансы там играть в основном составе, забивать? И может ли он повторить судьбу Артема Довбыка, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании? Или все-таки Ванату надо будет больше времени?

– Об этом вам точно никто не расскажет. Как оно там будет, мы с вами увидим в течение ближайших месяца-полутора. А то, большие ли у него шансы играть в стартовом составе, все зависит только от него.

Все же там люди не просто так берут игроков, чтобы были, а берут с конкретными целями. Ванат – молодой парень, можно развивать его на будущее, но тут все зависит именно от него, ни от кого больше. Как он будет работать и реализовывать те моменты, которые будут создаваться.

Даже в составе Динамо у него в каждом матче были голевые моменты. Не всегда он их реализовывал, но это можно списать на молодость. А сейчас это большой шаг в его карьере, другой вызов в его жизни... Думаю, это плюс как для него самого, так и для Динамо. Воспитывается молодежь, которая конкурентоспособна в европейских чемпионатах, европейских клубах. Итак, система работает достаточно неплохо.

– Вопрос адаптации Ваната в Жироне. Он пришел в новую команду, знает Виктора Цыганкова, это хорошо, но в целом, вокруг люди, которых он не знает. Вот Вы, когда приходили в Динамо, насколько Вам удалось быстро адаптироваться? Насколько это важно для взаимодействия на футбольном поле с новыми партнерами?

– Я когда пришел, то так случилось, что сразу начал забивать. Поэтому тот коллектив, который был на тот момент в команде, мне не пришлось долго адаптироваться или искать себя в команде. Коллектив вобрал меня быстро, как губка.

Думаю, если Ванат тоже начнет быстро забивать и доказывать, что он не просто сюда пришел, а приехал помогать команде и добиваться результата. Тогда с адаптацией у него проблем не будет. Виктор Цыганков, я думаю, поможет ему в этом плане, что не будет ему грустно или скучно. Поэтому думаю, что уже в ближайшее время он о себе заявит, – заявил Максим Шацких в комментарии для Динамомании.

Напомним, что Ванат перешел в Жирону за сумму в почти 20 млн евро. за испанскую команду Владислав будет выступать вместе с еще двумя украинцами: Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым.

