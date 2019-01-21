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Шацких объяснил, почему Супряга не сумел сразу заиграть в основе Динамо

21 января 17:26 1059 Читати українською
Шацких объяснил, почему Супряга не сумел сразу заиграть в основе Динамо
Максим Шацких / фото: FootballHub

Ассистент главного тренера Динамо Максим Шацких поделился впечатлениями о работе с молодым нападающим киевлян Владиславом Супрягой.

"Супряга молодой парень. Посмотрите, сколько ему лет. Это бывают единицы из тысячи, которые в таком возрасте приходят в большой клуб и начинают демонстрировать что-то невероятное. Но потенциал очень большой, очень.

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Работы непочатый край, он сам это понимает. Все время общаемся. Только время поможет. Если он правильно им распорядится сначала в игровом процессе, а затем на поле, то быстро начнет показывать то, чего от него ждут.

Его самая сильная черта? Огромная скорость. Он должен научиться ее использовать. Мы над этим работаем. Каждый день показываем и рассказываем, как он это должен делать. Не будем забывать о возрастных данных. Он еще молодой, от этого никуда не денешься.

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Конечно, природу очень трудно обогнать. Двигаться впереди своего развития. У него все впереди. Думаю, что он будет лучше и крепче. И скоро вы увидите совсем другого Супрягу", – сказал Шацких FootballHub.

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Максим Шацких Максим Шацких Владислав Супряга Владислав Супряга
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