Шацких: Не надо кричать, как сборной Украины повезло с Шотландией
Экс-форвард Динамо Максим Шацких уверен, что "сине-желтым" с такими соперниками по силам выйти на ЧМ-2022.
"Жребий нормальный. Если бы попали Италия или Португалия, то было бы мало шансов. А с такими сборными, как Уэльс, Чехия, Польша, Шотландия мы одного уровня. Со всеми можно играть и проходить дальше.
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Но просто не нужно кричать, как нам повезло. Во-первых, игра будет на выезде. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии – это не та команда, которая была 10-15 лет назад. Они давно играют в современный футбол. Потому будет сложно играть с Шотландией.
Уэльс и Австрия? Эти сборные все плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. Со всеми можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины", – сказал Шацких в комментарии Meta Ratings.
Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.
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