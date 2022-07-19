Бывший форвард и тренер Динамо Максим Шацких начал самостоятельную работу у руля узбекского клуба.

В рамках подготовки к очередному туру чемпионата Узбекистана Пахтакор провел товарищеский матч с командой Коканд 1912. Максим Шацких решил непосредственно посмотреть команду в действии.

Шацких официально возглавил Пахтакор

Свежеиспеченный наставник ташкентцев в двух таймах использовал разные схемы. Кроме того, 43-летний специалист дал шанс молодежи проявить себя. Как следствие, спарринг завершился безголевой ничьей.

Следующий поединок Пахтакор проведет 1 августа против Динамо Самарканд.

Напомним, после 12-ти туров Пахтакор идет в турнирной таблице узбекской Суперлиги третьим, отставая от лидера на два пункта и имеет одну игру в запасе.

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