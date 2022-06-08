"Знаю, что на заседании клубы решили в августе стартануть. Именно в нашей стране, где это будет возможно, – на Западе или в Киеве.

Два клуба УПЛ хотят играть свои матчи за границей, – Бурбас

Это тоже большая ответственность и они должны это понимать. Но я думаю, что такое решение они не могли принимать без переговоров с руководством государства.

Безопасность должна быть не то, что тысяча процентов, она должна быть идеальной. Но посмотрим, до сентября еще время есть. Но просто командам нужно готовиться к лиге, сейчас важно понять, в каком они состоянии и где они находятся.

Сложно, что здесь говорить, сейчас такая ситуация, очень непростая. Вот видите, на Киев снова прилетело (5 июня, – прим.). Но блин, что там в голове этого дурачка (Путина, – прим.), никто не знает, понимаете? До конца лета еще три месяца, так что не знаю – посмотрим по ситуации", – сказал Шацких в комментарии FanDay.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

Россия напала на Украину: клуб УПЛ обнаружил у себя предателя, еще один "Чигринский" для Барселоны (LIVE)