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Шаблий: Жерсон, в Динамо на тебя возлагают большие надежды

06:30 105 Читати українською
Шаблий: Жерсон, в Динамо на тебя возлагают большие надежды
Вадим Шаблий и Жерсон Родригес / Соцсети

Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал переход Жерсона Родригеса в Динамо.

"Добро пожаловать, Жерсон. Динамо подписало контракт с атакующим полузащитником Джубило Иваты и национальной сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом. Соглашение рассчитано на пять лет.

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Жерсон, на тебя возлагают большие надежды в клубе, болельщики ждут от Динамо побед в новом сезоне! Желаю тебе удачи", – написал Шаблий на своей странице в Instagram.

Напомним, Динамо приобрело нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Контракт рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации киевляне заплатили за форварда 2 миллиона евро.

Жерсон Родригес прокомментировал свой переход в Динамо

К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также он играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу.

Добро пожаловать, Жерсон! Сегодня ФК «Динамо» подписало контракт с атакующим полузащитником «Джубило Иваты» (Япония) и национальной сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом. Соглашение рассчитано на пять лет. Жерсон, на тебя большие надежды в клубе, болельщики ждут от «Динамо» побед в новом сезоне! Желаю тебе удачи! Welcome, Gerson! Today, FC Dynamo have signed a contract with Gerson Rodrigues, the attacking midfielder of Jubilo Iwata (Japan) and the national team of Luxembourg. The agreement is effective for five years. The club pins its hopes on you, with the fans expecting victories from Dynamo in the new season! I wish you good luck!

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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