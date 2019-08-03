Шаблий: Жерсон, в Динамо на тебя возлагают большие надежды

Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал переход Жерсона Родригеса в Динамо.

"Добро пожаловать, Жерсон. Динамо подписало контракт с атакующим полузащитником Джубило Иваты и национальной сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом. Соглашение рассчитано на пять лет.

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Жерсон, на тебя возлагают большие надежды в клубе, болельщики ждут от Динамо побед в новом сезоне! Желаю тебе удачи", – написал Шаблий на своей странице в Instagram.

Напомним, Динамо приобрело нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Контракт рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации киевляне заплатили за форварда 2 миллиона евро.

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К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также он играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу.