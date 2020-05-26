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Шаблий рассказал, как карантин повлиял на позиции Ярмоленко в Вест Хэме

15:09 179 Читати українською
Шаблий рассказал, как карантин повлиял на позиции Ярмоленко в Вест Хэме
Андрей Ярмоленко / Getty images

Вадим Шаблий, агент вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко, очертил перспективы игрока в лондонском клубе.

"К нему хорошее отношение, как до карантина, так и после, никаких изменений. У него все хорошо. Дай Бог, будут доигрывать чемпионат, готовится решение", – цитирует Шаблия официальный сайт ТК Футбол.

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К слову, сейчас 30-летний исполнитель в составе Вест Хэма готовится к возобновлению чемпионата Англии. Украинец уже полностью залечил свою травму и работает наравне со своими партнерами на тренировках лондонцев, которые после 29 туров АПЛ находятся на шестнадцатой строке турнирной таблицы.

Напомним, в сезоне 2019/20 Андрей сыграл за "молотов" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт действует до лета 2022 года.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вадим Шаблий
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