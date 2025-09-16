“Жирона возлагает очень большие надежды на Владислава Ваната. Но я бы не сравнивал его карьеру с историей Артема Довбика или любого другого игрока. Каждая история уникальна, и на то, как футболист адаптируется и как быстро он может показать себя с лучшей стороны, влияет много факторов.

"Ванат будет забивать": наставник Жироны отреагировал на дебютный гол украинца в первом же матче в Ла Лиге

Жирона подписала с Ванатом долгосрочный контракт, что свидетельствует о доверии клуба и его стратегический подход. Поэтому для Ваната важным является не сравнение с Довбыком или другими, а его собственная адаптация и постепенная реализация своего потенциала.

В Ла Лиге и Жироне он будет иметь прекрасную возможность проявить себя и вывести свои навыки на новый уровень", – заявил Вадим Шаблий в комментарии Diario SPORT.

Напомним, что Владислав Ванат отметился голом в дебюте за Жирону против Сельты (1:1) в рамках 4-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

