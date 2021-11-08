Одиозный агент Вадим Шаблий перестал определять кадровую политику Мариуполя, отдав все рычаги влияния на приазовцев директору по футболу донецкого Шахтера Дарио Срне.

Хорват стал негласным куратором Мариуполя, утверждает UA-Футбол.

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Срна занимается трансферными делами приазовцев с осени. Именно он был инициатором приглашения балканских легионеров в Мариуполь – хорвата Босанчича и македонца Спировски. Функционер "горняков" также встречался с руководством мариупольцев на фоне негативных результатов команды и выразил поддержку главному тренеру Остапу Маркевичу.

Напомним, что стартовый состав Мариуполя сформирован игроками, которые находились или находятся до сих пор на контрактах с Шахтером.

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