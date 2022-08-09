"Относительно трансфера защитника Александра Масалова считаем необходимым официально заявить, что компания Prostar не имеет договорных отношений с игроком и не участвовала в трансфере футболиста в российский клуб", – говорится в официальном заявлении компании на их странице в социальной сети Telegram.

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К слову, ранее на сайте Transfermarkt представителем Масалова было указано именно агентство Prostar Вадима Шаблия.

Напомним, на днях российская Уфа объявила о подписании контракта с Александром Масаловым, который еще в прошлом сезоне выступал за Десну. Уже после его отъезда на базе черниговцев был найден российский паспорт футболиста. Ультрас "северян" пожелали игроку "счастливого пути" и передали его документы в СБУ.

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