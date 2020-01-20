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Шаблий назвал причину перехода Борячука в Ризеспор

20 января 20:27 489 Читати українською
Шаблий назвал причину перехода Борячука в Ризеспор
Вадим Шаблий и Андрей Борячук / Фото из открытых источников

Украинский агент Вадим Шаблий, представляющий интересы форварда Шахтера Андрея Борячука, прокомментировал трансфер своего подопечного в турецкий Ризеспор.

"Андрей – большой талант. Но ему нужно играть, играть и забивать. Именно поэтому решили попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

Борячук перешел в Ризеспор

Это смена обстановки для молодого игрока, и таким шансом нужно воспользоваться на 100%. Удачи, Андрей!" – написал Шаблий на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 23-летний нападающий донецкого Шахтера сегодня официально перешел в Ризеспор. В турецком клубе уже выступают два украинца – защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш.

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Андрей – большой талант. Но ему нужно играть, играть и забивать. Именно поэтому мы решили попробовать силы в зарубежном чемпионате. Это смена обстановки для молодого игрока, и таким шансом нужно воспользоваться на 100 %. Удачи, @andreyboriachuk! ⠀ Andrii is a great talent. But he needs to play, play and score. That is why we decided to try him in a foreign league. This is a breath of fresh air for him, and he needs to use this chance to the fullest. Good luck, @andreyboriachuk!

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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