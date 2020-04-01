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Шаблий: Европейские клубы не прекращают процесс переговоров относительно наших игроков

06:30 72 Читати українською
Шаблий: Европейские клубы не прекращают процесс переговоров относительно наших игроков
Вадим Шаблий / фото из открытых источников

Известный агент Вадим Шаблий рассказал о том, как повлияла пауза в футболе на интерес европейских клубов к украинским игрокам.

"У многих европейских клубов, с которыми мы сейчас общаемся, есть интерес к нашим игрокам. Это может странно, но они не останавливают процесс переговоров. Обсуждают новые кандидатуры, к чему-то готовятся. В нынешний период времени у меня такая же работа, как и всегда", – сказал Шаблий в эфире телеканала Футбол 1.

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К слову, среди клиентов агентства ProStar, которым руководит Шаблий, есть Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Денис Попов и много других известных украинских футболистов.

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