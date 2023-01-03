30-летний центрбэк последний раз выходил на поле 18 сентября, после чего все матчи провел на скамейке для запасных. Причины такого решения главного тренера неизвестны. После Нового года команда вернулась к тренировкам, но уже без Артема.

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Как сообщает официальный сайт Фехервара , Шабаном вместе с хавбеком Клаудиу Бумбой был исключен из состава первой команды и переведен во вторую, которая выступает в третьем по силе дивизионе Венгрии и идет в середине турнирной таблицы.

Соответствующее решение принял клуб и тренерский штаб. Контракт Артема Шабанова с "види" рассчитан до лета 2024 года, венгры летом заплатили Динамо за него 700 тысяч евро.