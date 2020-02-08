Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Лазарет киевлян понемногу уменьшается – еще один игрок вернулся к активным тренировкам.

Основной защитник киевского Динамо Артем Шабанов возобновил тренировки в общей группе, сообщает официальный сайт Динамо.

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Напомним, 27-летний футболист получил повреждение в начале второго сбора в Турции – воспаление ахиллова сухожилия. Но уже сегодня, 8 февраля, он вместе со всеми интенсивно работал над восстановлением своих кондиций.

В текущем сезоне Шабанов сыграл за свою команду в 19 матчах, в которых забил 2 гола. А уже завтра, 9 февраля, киевляне проведут очередной спарринг – соперником станет Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

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