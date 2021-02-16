Шабанов успешно прошел медосмотр в Легии – трансфер защитника Динамо на завершающей стадии
17:29 - Читати українською
Украинский защитник Артем Шабанов уже одной ногой находится в Легии.
Врачи Легии проверили физические кондиции Артема Шабанова, украинец успешно сдал все тесты, сообщает FootBoom.
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Польский гранд официально объявит о подписании 28-летнего защитника в ближайшее время. Ранее отмечалось, что Динамо отпустит Артема в Легию на правах аренды до завешення сезона, поляки также будут иметь право первоочередного выкупа игрока.
Из-за травм Шабанов в первой половине сезона провел за Динамо лишь 2 матча.
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