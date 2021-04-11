Лех и Легия расписали безголевую ничью в 24-м туре чемпионата Польши. В поединке принял участие украинец Артем Шабанов.

Екстраклясы, 24-й тур

Лех – Легия – 0:0

Единоличный лидер чемпионата Польши приехал в гости к середняку. Казалось, что матч станет легкой прогулкой для подопечных Чеслава Михневича, но коллектив из Познани навязывал свою игру и пытался преобладать в течение встречи.

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В конце концов, острых моментов было мало, а потому поединок завершился нулями на табло. Легия, которая имеет в своем активе 52 зачетных балла осталась на первой строчке Екстраклясы, Лех набрал 30 очков и закрепил свои позиции на 11 месте турнирной таблицы.

Украинский след это противостояние тоже имело. Артем Шабанов начинал матч с первых минут и играл весьма неплохо. Помешала травма, полученная на 56 минуте, а потому защитник Динамо покинул футбольное поле с помощью врачей.

Назарий Русин не попал даже в заявку на фоне скандала с главным тренером. Василий Кравец – соотечественник из Леха – всю встречу просидел на скамейке запасных.

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