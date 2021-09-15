Накануне, 14 сентября, 29-летний защитник стал отцом. Малыш родился с весом 3700 граммов и ростом 58 см. Артем же поделился первыми эмоциями от новой роли.

"Был уверен, что гол Шапаренко зачислят": Сидорчук вспомнил слова Венгера после ничьей с Бенфикой

"Я уже был с командой на НСК Олимпийский, когда мне сообщили, что я стал отцом. Я был в раздевалке и готовился к игре (с Бенфикой (0:0) – прим.), а уже после матча узнал, что все было хорошо и сегодня утром поехал знакомиться с дочерью. Жена с малышом чувствуют себя хорошо. Что касается имени, к родам остановились на Ариане, а теперь думаем назвать по-другому, поэтому окончательной версии пока нет", – цитирует Шабанова сайт Динамо.

К слову, жена Артема Юлианна в своем Instagram уже успела поделиться первыми фотографиями "принцессы".

Геометрія Бенфіки, крок уперед Динамо та неадекватний мешканець офсайду