Шабанов роскошным пасом в стиле Бонуччи начал голевую атаку, Макаренко ассистировал – Фехервар победил со счетом 4:0
Фехервар с помощью украинских легионеров разгромил Гонвед (4:0) в рамках 2-го тура чемпионата Венгрии.
Венгрия, 2 тур
Фехервар – Гонвед – 4:0
Голы: Дардай, 30, Кодро, 34, Багбойе, 72, Зивзивадзе, 83
После поражения в стартовом туре чемпионата Венгрии Фехервар реабилитировался перед болельщиками – сначала в Лиге конференций, а теперь и на внутренней арене. За два последних матча "Види" забили в ворота соперников 9 мячей, не пропустив ни одного.
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И все при непосредственном участии украинских легионеров. Иван Петряк феерил в ЛК, а против Гонведа слово взяли экс-динамовцы. Артём Шабанов помог организовать второй гол. Защитник вырезал роскошный пас в лучших традициях Лео Бонуччи. Дальше была очередь Евгения Макаренко, оформившего ассист после розыгрыша углового. Богдан Леднев уже привычно не попал даже в заявку.
передача Шабанова:
ассист Макаренко: