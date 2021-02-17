Защитник Динамо Артем Шабанов, который на правах аренды присоединился к Легии, поделился первыми впечатлениями от переезда в Польшу.

"Легия очень хотела получить меня. Я уже знал об интересе к своей персоне на сборах в ОАЭ. Когда поступило конкретное предложение, то все произошло за три дня.

Шабанов официально покинул Динамо и подписал контракт с Легией

Это мой первый клуб за рубежом. Я привыкну к среде, но теперь я готов играть на все 100 процентов", – сказал Шабанов в комментарии пресс-службе Легии.

К слову, Артем будет выступать за действующего чемпиона Польши на правах аренды до 30 июня 2021 года. В первой части сезона 28-летний защитник провел в футболке Динамо лишь два матча во всех турнирах.

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