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Шабанов признался, что коротает время на карантине за легендарной "стрелялкой"

19 марта 23:51 36 Читати українською
Шабанов признался, что коротает время на карантине за легендарной "стрелялкой"
Артем Шабанов / Футбол 24

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы в чемпионате Украины.

"Для меня главное занятие на карантине – игра в Counter-Strike на компьютере. Это прекрасное занятие, чтобы провести время, которого сейчас много.

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В клубе нас отпустили на несколько дней – до 22 марта – и дали индивидуальную программу работы в домашних условиях. А также сказали по возможности совершать пробежки в местах, где людей поменьше. У меня как раз рядом с домом есть озеро – буду вокруг него бегать", – признался центрбек в интервью официальному сайту клуба.

К слову, в сезоне 2019/20 Артем Шабанов провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Артем Шабанов Артем Шабанов
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