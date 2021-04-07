Тренировочная база варшавского клуба на несколько минут превратилась в настоящее поле битвы. Правда, вместо оружия были шарики с водой.

Русин узнал наказание за отказ играть в дубле Легии

Все это происходило на Поливальный понедельник. Украинский защитник Артем Шабанов сначала наблюдал за действиями своих одноклубников, а потом сам присоединился к битве. Подбадривал игроков и тренерский штаб. В итоге – получилось весело и мокро.

К слову, Шабанов присоединился к польскому коллективу на правах аренды из Динамо до лета 2021-го. Он уже успел сыграть 7 матчей в футболке Легии.

Дела у другого украинца – Назария Русина – хуже. Из-за конфликта с тренерами его перевели в дубль, форвард провел лишь 59 минут за основную команду.

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