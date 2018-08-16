Шабанов приготовил дебютную пиццу и рассказал о своих любимых блюдах

Защитник Динамо Артем Шабанов попробовал себя в роли пицейолы и рассказал, какие блюда ему нравятся больше всего.

Артем Шабанов приехал по приглашению фан-клуба Динамо Киев и продемонстрировал свои кулинарные способности, приготовив пиццу.

Аякс – Динамо: Де Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионов

"Пока не знаю, как назвать пиццу. Но сложного ничего не было. Тем более, если мастер-класс тебе проводит шеф-повар. Самым интересным было то, как правильно раскатывать тесто, чтобы не порвалось. Если решусь готовить пиццу дома, то следующая будет для родителей, постараюсь им приготовить так, чтобы понравилось", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Кроме этого защитник рассказал, что его любимыми блюдами являются борщ и голубцы, но признался, что кухня – не его стихия.

Рецепт "Пиццы от Шабанова": 450 грамм живого дрожжевого теста, томатная основа, сыр, свежие помидоры, немного болгарского перца, грибы, салями и курица.

Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория Суркиса