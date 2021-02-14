Похоже, Динамо и Легия согласовали все детали по трансферу Артема Шабанова.

Защитник Динамо Артем Шабанов прилетел в Польшу на медосмотр в местную Легию. Польский клуб опубликовал в Twitter видео с приветствием 28-летнего украинца.

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По информации СМИ, в течение 15-го и 16 февраля врачи Легии проверять физические кондиции Артема, после чего о трансфере может быть объявлено официально. Защитник "бело-синих" присоединится к Легии на правах аренды с правом выкупа.

Из-за травм Шабанов в первой половине сезона провел за Динамо лишь 2 матча.

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