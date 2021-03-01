Защитник Легии Артем Шабанов, права на которого принадлежат киевскому Динамо, получил награду за свое выступление в 19-м туре польского чемпионата.

Шабанов оказался в сборной лучших игроков 19-го тура польской Экстраклясы, сообщает официальный твиттер первенства.

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Защитник помог Легии минимально обыграть Гурник (2:1), а сам Артем провел на поле все 90 минут. Отметим, что это лишь второй его поединок за польский гранд.

Добавим, что кроме Шабанова, к Легии присоединился Назарий Русин, однако нападающий еще не дебютировал за поляков.

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