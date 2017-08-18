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Шабанов: Пока не думаем про Аякс, все мысли о чемпионате Украины

15:28 24 Читати українською
Шабанов: Пока не думаем про Аякс, все мысли о чемпионате Украины
Артем Шабанов / ФК Динамо

Защитник Динамо Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча против Александрии.

"Каждый играет друг за друга и это может быть залогом нашего успеха. Как в предыдущем матче со Славией, так и в предстоящей игре с Александрией.

Аякс? Пока об этом не думаем, все мысли – о матче чемпионата Украины. В четверг у ребят, которые участвовали в матче со Славией, еще было восстановление, а детальный разбор и подготовка непосредственно к Александрии будет в пятницу.

Александрия продолжила рекордную клубную серию без поражений

Соперник хорошо начал чемпионат, лидирует, не пропустил ни одного мяча. Уверен, будет интересный поединок. Наверное каждый футболист хочет видеть полный стадион. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на игре со Славией – пришло почти 40 тысяч! Классно играть в такой атмосфере", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Александрия состоится 18 августа в Киеве, начало игры запланировано на 19:30.

Украина5 тур

Динамо Киев - Александрия: Суббота 18 августа 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
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2
час
:
9
мин
Александрия
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