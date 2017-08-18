Шабанов: Пока не думаем про Аякс, все мысли о чемпионате Украины

Защитник Динамо Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча против Александрии.

"Каждый играет друг за друга и это может быть залогом нашего успеха. Как в предыдущем матче со Славией, так и в предстоящей игре с Александрией.

Аякс? Пока об этом не думаем, все мысли – о матче чемпионата Украины. В четверг у ребят, которые участвовали в матче со Славией, еще было восстановление, а детальный разбор и подготовка непосредственно к Александрии будет в пятницу.

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Соперник хорошо начал чемпионат, лидирует, не пропустил ни одного мяча. Уверен, будет интересный поединок. Наверное каждый футболист хочет видеть полный стадион. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на игре со Славией – пришло почти 40 тысяч! Классно играть в такой атмосфере", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Александрия состоится 18 августа в Киеве, начало игры запланировано на 19:30.