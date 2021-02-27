Польша, 19 тур

Гурник – Легия – 1:2

Голы: Хименес, 45+2 – Капустка, 4, Костож, 82

На прошлой неделе Артем Шабанов впервые сыграл за Легию, а сегодня дебютировал в стартовом составе. Пока в украинца идеальная статистика в Польше – только победы. Хотя сегодняшние три очка не дались легко.

Зубков оформил дубль в столичном дерби – мощная пушка шокировала соперника уже на первой минуте

Капустка открыл счет уже на 4-й минуте, но Легия пропустила с пенальти в компенсированное время к первому тайму. К счастью, в конце матча удалось вырвать победу. Отметим, что за мгновение до решающего гола варшавцы могли пропустить, но блестяще сыграл Шабанов.

В общем динамовец провел неровный матч, где чередовались успешные действия в защите и брак при передачах. Однако на фоне своих партнеров по обороне Артем выглядел убедительно. Добавим, что Назарий Русин даже не попал в заявку на отчетный матч. Легия сохранила лидерство и с одним украинцем в составе.

"Угроза разорвать контракт": Шабанов стал "виновником" скандала в Легии, но игрок Динамо не оставляет сомнений фанатам