Фехервар без проблем разгромил Дебрецен в 30 туре чемпионата Венгрии. Голевой пас в активе Артема Шабанова.

Чемпионат Венгрии, 30 тур

Дебрецен – Фехервар – 0:3

Голы: Николич, 9, Кодро, 34, Него, 79

В составе гостей на замену вышли Иван Петряк и Богдан Леднев, а весь поединок отыграли Евгений Макаренко и Артем Шабанов. Последний отличился голевым пасом – дебютным для себя в Венгрии. После точной передачи украинского защитника Лоик Него установил окончательный результат игры – 3:0.

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Голевая передача и "сухой" матч Фехервара позволили Шабанову войти в символическую сборную 30-го тура по версии InStat. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Заслуживает внимания и промах Неманьи Николича – игрок сборной Венгрии забил один гол, но в другом эпизоде ​​умудрился промахнуться из пределов вратарского.

Благодаря этой победе Фехервар поднялся на 4 место, набрав 43 очка. Финишировать в топ-3 шансов у команды украинцев почти нет – отставание от Кишварды составляет 7 баллов за 3 тура до финиша.

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* Ассист Шабанова на 2:19