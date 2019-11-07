Шабанов назвал приемлемый результат для Динамо в Лиге Европы

Защитник Динамо Артем Шабанов оценил шансы киевского клуба на успешное выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Сначала нужно выйти из группы. Конечно, я могу сказать, что хочется выиграть Лигу Европы, но смотрю на вещи реалистично.

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В Лигу Европы упадут третьи места групп Лиги чемпионов, а это может быть Челси или Интер с дортмундской Боруссией. Добавьте сюда Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рому, Севилью. Думаю, если выйдем в четвертьфинал – уже будет неплохо", – цитирует Шабанова sport.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Напомним, киевское Динамо после трех туров Лиги Европы имеет в своем активе 5 очков. Столько же – у датского Копенгагена, с которым подопечные Алексея Михайличенко сойдутся сегодня в выездном матче.

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