Агент защитника Вадим Шаблий обратился к польскому Леху, предложив клубу осуществить трансфер своего клиента, информирует Динамомания.

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При этом, не сообщается, как отреагировали поляки, и какой будет форма возможного перехода – аренда или полноценный трансфер.

Заметим, Артем имеет мало игрового времени в Динамо в текущем сезоне – лишь один матч в УПЛ и столько же в Лиге чемпионов. Контракт Шабанова с киевлянами рассчитан до декабря 2021 года.

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