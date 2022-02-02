"Я очень мотивирован. Я пришел из команды с менталитетом победителя, где мы постоянно боролись за титулы. У меня такие же амбиции и в Фехерваре, я игрок, который хочет побеждать в каждом матче.

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Считаю себя бойцом, но одновременно и командным игроком – сделаю все возможное, чтобы побеждала команда.

От украинцев в Фехерваре я слышал о клубе только хорошее, также они мне помогут быстрее адаптироваться", – цитирует Шабанова сайт клуба.

После 18 туров венгерского первенства Фехервар лидирует в таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на один балл.

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